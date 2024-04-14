Оценены шансы избавиться от угрозы украинских беспилотников

Аналитик Леонков: угроза от украинских беспилотников со временем исчезнет

Угроза от украинских беспилотников постепенно сводится к нулю, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.

По его словам, после начала СВО появилось понимание, что нужно предотвращать атаки с использованием дронов самолетного типа, которые могут лететь на большие расстояния. «Понятное дело, что сразу, одномоментно у нас не оказалось под рукой неограниченное количество зенитных ракетных комплексов, поэтому организовывать такую защиту городов приходится с колес», — сказал эксперт.

Он добавил, что ведущаяся в России работа приносит свои плоды — «эту террористическую угрозу мы практически начинаем нивелировать и сводить к нулевым показателям».