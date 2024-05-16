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15:20, 16 мая 2024Ценности

Боню обругали из-за видео с дочерью фразой «зачем из девочки делать женщину»

Кадр: @victoriabonya

Российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню обругали из-за видео с 12-летней дочерью Анджелиной Смерфит фразой «зачем из девочки делать женщину». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых учит дочь ходить в туфлях на высоких каблуках. Девочка прошла перед камерой со шваброй в согнутых и заведенных за спину руках, в облегающем черном платье выше колена и с макияжем.

Зрители оценили ролик в комментариях. «Зачем? Ей только 12. Дайте ей еще несколько лет почувствовать себя ребенком», «Маленькую девочку перекрасили, перемазали. Только портите», «Зачем из девочки делать женщину? Успеет еще. Нелепо все это», «От ребенка ничего не осталось», — возмутились юзеры.

В январе пользователи сети обругали бренд Miu Miu за фото дочери американской актрисы Миллы Йовович, модели Эвер Андерсон в нижнем белье.

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      Карина Черных
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