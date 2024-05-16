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05:48, 16 мая 2024Бывший СССР

Экипаж танка Т-90 подбил украинскую лодку в Херсонской области

Экипаж танка Т-90 подбил на Днепре лодку с украинскими диверсантами

Фото:: Станислав Красильников / РИА Новости

В Херсонской области экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами, которые переправлялись на левый берег Днепра, сообщает РИА Новости.

Кроме того, огнем группировки «Днепр» была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу.

Командир танкового экипажа рассказал агентству, что сейчас их больше всего беспокоят украинские FPV-дроны. По его словам, защититься от них удается с помощью дополнительной бронезащиты и «мангалов», которые они делают на танках.

15 мая Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль село Работино в Запорожской области. Бои за населенный пункт велись последние несколько месяцев. Село удалось взять подразделениями группировки войск «Днепр».

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      Сергей Грехов
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