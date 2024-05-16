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13:59, 16 мая 2024Бывший СССР

На Украине оценили сроки дефицита электроэнергии

Украинский эксперт Харченко: дефицит электроэнергии продлится следующие два года

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Дефицит электроэнергии на Украине продлится как минимум в течение следующих двух лет. Такую оценку озвучил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко, сообщает «Экономическая правда».

Комментируя аварийные отключения электроэнергии в стране, Харченко отметил, что решить проблему потери мощностей быстро не удастся.

«Мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, и это будет нормальным состоянием для украинской энергосистемы», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что даже восстановление части производства в кратчайшие сроки не исправит ситуацию.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил о неизбежности отключений света в стране. Он отметил, что поставщики электроэнергии «безнадежно» превысили установленные лимиты.

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      Юрий Леонов
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