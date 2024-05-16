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18:33, 16 мая 2024Мир

Эксперт заявил о нежелании России и Китая «отворачиваться друг от друга»

Эксперт Ху Тиан Бун: Россия и Китай не собираются отворачиваться друг от друга

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Эксперт по китайской внешней политике из Наньянского технологического университета в Сингапуре Ху Тиан Бун в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Китай заявил, что Москва и Пекин «не собираются отворачиваться друг от друга», несмотря на давление других стран. Его слова приводит Associated Press (AP).

«Обе стороны хотят показать, что, несмотря на то, что происходит в мире, несмотря на давление, с которым обе стороны сталкиваются со стороны США, обе стороны не собираются в ближайшее время отворачиваться друг от друга», — заявил эксперт.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая стали эталоном отношений между двумя крупными державами. Он подчеркнул, что российско-китайское партнерство закалилось в тяжелых условиях и выдержало испытание переменчивой международной ситуацией.

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      Лина Пивоварова
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