Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 16 мая 2024Мир

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Фото: Carlos Barria / Reuters

Отношения России и Китая стали эталоном отношений между крупными державами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения закалились в тяжелых условиях и выдержали испытание переменчивой международной ситуацией. Отношения между странами отличаются уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой, сказал Си Цзиньпин. Глава КНР отметил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным не меньше 40 раз.

Си Цзиньпин заключил, что устойчивое развитие отношений между странами идет на пользу всему миру.

16 мая Путин прибыл на переговоры в Дом народных собраний в Пекине. Перед их началом прошла официальная церемония встречи. Си Цзиньпин встретил Путина на площади. Вместе они поприветствовали делегации обеих стран, после чего прослушали гимны России и Китая в исполнение военного оркестра.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

      Россиянам рассказали о возможности не платить один вид налогов

      Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

      Полиция заинтересовалась дракой футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими

      Путин оценил долю расчетов с Китаем в национальных валютах

      Россиянин расправился с сожительницей на глазах у маленького сына из-за ревности

      Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО

      Володин высказался о новом министре обороны России

      В российском аэропорту поймали пытавшегося дать взятку полицейскому иностранца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше