Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Отношения России и Китая стали эталоном отношений между крупными державами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения закалились в тяжелых условиях и выдержали испытание переменчивой международной ситуацией. Отношения между странами отличаются уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой, сказал Си Цзиньпин. Глава КНР отметил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным не меньше 40 раз.

Си Цзиньпин заключил, что устойчивое развитие отношений между странами идет на пользу всему миру.

16 мая Путин прибыл на переговоры в Дом народных собраний в Пекине. Перед их началом прошла официальная церемония встречи. Си Цзиньпин встретил Путина на площади. Вместе они поприветствовали делегации обеих стран, после чего прослушали гимны России и Китая в исполнение военного оркестра.