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15:31, 16 мая 2024Бывший СССР

Эксперты оценили последствия прорывов линии фронта для ВСУ

NYT: попытки закрыть прорывы фронта элитными частями приведут к деградации ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Попытки закрыть прорывы линии фронта элитными частями приведут к деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили эксперты Майкл Кофман и Роб Ли в статье для The New York Times (NYT).

Кофман и Ли раскритиковали тактику ВСУ по постоянному перемещению наиболее боеспособных частей с целью сдерживания прорывов Вооруженных сил (ВС) России. Они подчеркнули, что подобные действия вызваны нехваткой боеприпасов и личного состава у значительной части украинских соединений.

«Это краткосрочные решения, которые имеют долгосрочные последствия, поскольку подразделения со временем деградируют», — заявили эксперты NYT. Они добавили, что в результате элитным частям ВСУ не хватает времени на восстановление боеспособности. Авторы подчеркнули, что ВС России, в свою очередь, решили кадровые проблемы в 2023 году.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер призвал обратить особое внимание на ситуацию в Харьковской области. По его мнению, данный участок указывает на особые проблемы у ВСУ.

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      Юрий Леонов
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