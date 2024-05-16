NYT: попытки закрыть прорывы фронта элитными частями приведут к деградации ВСУ

Попытки закрыть прорывы линии фронта элитными частями приведут к деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили эксперты Майкл Кофман и Роб Ли в статье для The New York Times (NYT).

Кофман и Ли раскритиковали тактику ВСУ по постоянному перемещению наиболее боеспособных частей с целью сдерживания прорывов Вооруженных сил (ВС) России. Они подчеркнули, что подобные действия вызваны нехваткой боеприпасов и личного состава у значительной части украинских соединений.

«Это краткосрочные решения, которые имеют долгосрочные последствия, поскольку подразделения со временем деградируют», — заявили эксперты NYT. Они добавили, что в результате элитным частям ВСУ не хватает времени на восстановление боеспособности. Авторы подчеркнули, что ВС России, в свою очередь, решили кадровые проблемы в 2023 году.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер призвал обратить особое внимание на ситуацию в Харьковской области. По его мнению, данный участок указывает на особые проблемы у ВСУ.