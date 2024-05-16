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14:32, 16 мая 2024Забота о себе

Худеющим россиянам указали на важность периодических послаблений в диете

Диетолог Соломатина: нарушения диеты позволяют легче выдержать ограничения

Фото: Unsplash

Читмилы, или периодические послабления в диете, позволяют худеющему человеку справиться с психологической напряженностью из-за ограничений в еде, рассказала диетолог Елена Соломатина. На важность таких послаблений она указала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина отметила, что из-за нелюбви к запретам человек во время диеты может прийти в «отвратительное» моральное состояние, поэтому нарушения режима питания ему необходимы. «Это позволит психологически разгрузиться и легче выдержать диету», — рассказала врач.

Кроме того, продолжила Соломатина, послабление может перезапустить процесс похудения, если лишние килограммы стали уходить медленно. «Иногда необходимо нарушить режим, чтобы немного встряхнуть организм. Но читмил можно устраивать только один раз в неделю и есть любую еду, которую вы захотите, в один прием пищи», — объяснила диетолог.

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      Александра Лисица
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