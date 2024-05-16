Латвийцы организовали в российском регионе нарколабораторию и попались ФСБ

В Новосибирске ФСБ задержала граждан Латвии за организацию нарколаборатории

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух граждан Латвии за организацию нарколаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В отношении иностранцев следователи завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств»). Их отправили под стражу. Из лаборатории изъяли более 10 килограмм подготовленного к сбыту наркотика, оборудование для его производства и свыше 1,2 тонны химических реактивов.

Наркодилеры сознались, что с декабря 2023 года они произвели и сбыли более 40 килограмм синтетических наркотиков. При этом один из подозреваемых был в России нелегально, второй находился в Новосибирске по туристической визе.

Задержанные также оборудовали в лесу тайник, из которого изъяли более пяти килограмм мефедрона. Когда силовики пришли к тайнику, они задержали двух жителей Кемерова, которые хотели забрать запрещенные вещества и сбыть их в своем регионе. В отношении россиян завели уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Их также арестовали.

Ранее в подмосковном городском округе Шаховская полицейские обнаружили 300 килограмм гашиша в грузовом автомобиле.