Лавров оценил мирную инициативу Китая по Украине

Лавров: мирная инициатива Китая по Украине является реалистичной

Мирная инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине является реалистичной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Мирная инициатива Пекина наиболее реалистичная, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и эти первопричины устранить», — сообщил глава ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не требовала корректировки китайского варианта урегулирования конфликта. Лавров отметил, что российская сторона готова начать разговор с Киевом, взяв за основу мирную инициативу КНР.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Китай за предлагаемые им мирные инициативы по украинскому конфликту. Российский лидер также сообщил о своем намерении проинформировать председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации вокруг конфликта на Украине во время неформальной беседы, которая состоится вечером 16 мая.