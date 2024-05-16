Экономика
«Магнит» сообщил о назначении нового гендиректора
Новым гендиректором «Магнита» стал бывший топ-менеджер «Русагро» Случевский
«Магнит» на своем официальном сайте объявил о назначении нового генерального директора. Им стал Евгений Случевский.
Ранее он занимал позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. Случевский приступит к своим обязанностям с 17 мая. До работы в ритейлере он был топ-менеджером «Русагро» и McKinsey.
Уходящая с поста гендиректора розничной сети Анна Мелешина продолжит работу в качестве управляющего директора и члена правления, сообщили в «Магните».
В апреле «Магнит» заявил о планах увеличить до 300 количество магазинов, работающих в формате «жесткого дискаунтера».