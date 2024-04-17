«Магнит» увеличит количество магазинов для бедных

«Магнит»: количество «жестких дискаунтеров» увеличится до 300 магазинов

«Магнит» запланировал увеличить до 300 количество магазинов, работающих в формате «жесткого дискаунтера». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

На данный момент в состав сети входят 70 таких дискаунтеров, основная часть которых находится в Москве и Московской области. В планах «Магнита» — открытие таких же заведений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, а также в Нижегородской и Воронежской областях. Кроме того, планируется прирост числа точек в московском регионе.

Первые заведения в формате «жестких дискаунтеров» торговая сеть открыла в феврале прошлого года. Кроме того, компания уже пять лет развивает сеть «Моя цена» в экономсегменте. По словам представителей «Магнита», дискаунтеры являются одним из наиболее перспективных и быстрорастущих форматов.

Ранее стало известно, что ФАС разрешила «Магниту» купить крупнейшую на Дальнем Востоке торговую сеть. Речь идет о приобретении 33,01 процента долей в уставном капитале розничной торговой сети «Самбери». В ее составе порядка 300 магазинов разных форматов, включая гипермаркеты, супермаркеты, мини-маркеты и дискаунтеры. Отмечалось, что после завершения сделки торговые точки «Магнита» будут присутствовать во всех федеральных округах.

