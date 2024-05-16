Филатов: из-за мобилизации в Днепропетровске остановится общественный транспорт

Мэр Днепропетровска Борис Филатов предупредил, что из-за массовой мобилизации движение общественного транспорта в городе скоро остановится. Об этом он написал в Telegram-канале.

«У меня скоро некому будет работать в водоканалах и теплоэнерго. (...) Работники критической инфраструктуры — это не ячейки в спущенных сверху "планах", а те, кто дает возможность жить в тылу нормальной жизнью», — возмутился глава украинского города. Он также призвал сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) «думать головой».

Ранее солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Бабичев заявил, что оборонительные сооружения под Павлоградом Днепропетровской области сделаны некачественно и «для картинки». Он объяснил, что траншеи осыпаются, а окопы сделаны в поле, а не в лесополосе, из-за чего они становятся легкоразличимой целью.