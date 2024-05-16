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13:23, 16 мая 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации формирования ГУР Украины

МО РФ: ВС ударили по пункту дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили по пункту временной дислокации националистического формирования «Сонечко» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и иностранных наемников. Об этом журналистам сообщили в российском военном ведомстве.

О том, где располагалось пораженное формирование ГУР, Минобороны информации не привело. Сообщается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, в зоне СВО за минувшие сутки удалось поразить склад хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар также был нанесен по живой силе и военной технике противника в 113-ти районах боевых действий.

В апреле Минобороны России сообщало, что ВС России уничтожили пункт управления оперативного командования «Север». До этого в ведомстве отчитывались об ударе по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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