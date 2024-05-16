Мужчина неделю пытал жену из-за маленького приданого

В Индии женщина обвинила мужа в пытках из-за приданого

В Индии женщина пожаловалась на пытки со стороны мужа из-за маленького приданого. Об этом сообщает Hindustan Times.

Жительница штата Керала пожаловалась полиции, что ее муж Рахул напал на нее, и обвинила его в том, что он пытался задушить ее шнуром зарядного устройства для мобильного телефона. Она также рассказала, что он несколько раз ударил ее кулаком по голове и ремнем по спине. «Сначала он ударил меня по лицу, а затем ударил кулаком по голове как минимум три раза. Еще он ударил меня по лбу, и там появился отек. Когда я попыталась вырваться из комнаты, он поймал меня, толкнул на спину на кровать и ударил ремнем. У меня пошла кровь из носа, и я начала терять сознание. Он также пытался сдавить мне горло шнуром от зарядного устройства», — рассказала женщина журналистам.

По ее словам, муж пытал ее в течение недели после свадьбы из-за приданого. Мужчина захотел, чтобы родственники жены дали ему больше денег и автомобиль. При этом когда он начал мучить женщину, его семья не пришла ей на помощь. «Я довольно громко плакала в комнате, и я уверена, что они услышали мои крики. Но они не вмешались», — сказала она.

Семья женщины утверждает, что местная полиция отнеслась к их жалобе на Рахула несерьезно. «Я не думаю, что местная полиция будет проводить серьезное расследование. Полицейские были с ним очень дружелюбны, и я подозреваю, что он им заплатил. Я не думаю, что мы добьемся справедливости», — заявила представителям СМИ мать жертвы.

Один из полицейских на условиях анонимности сообщил, что против Рахула будут выдвинуты обвинения за жестокость по отношению к жене. Однако, по всей видимости, его не станут обвинять в покушении на жизнь женщины.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина потребовала развод, потому что муж забыл купить ее любимый снек. По словам мужа, зависимость жены от соленых кукурузных палочек стала его беспокоить.