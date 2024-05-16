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06:01, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Мужчина потребовал от беременной подруги пройти генетический тест и был высмеян

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пользователь Reddit с ником Old-Tax3173 отказался вписывать свое имя в свидетельство о рождении еще не появившегося ребенка от своей возлюбленной. В посте он раскрыл причину такого поступка: отсутствие уверенности в родстве с будущим малышом.

«Моя подруга и я верим в открытые отношения. Я работаю в городе, и у меня есть несколько партнерш, пока ее нет рядом. А она трудится на огромном строительном проекте на побережье страны по две недели подряд, заезжая после этого на неделю домой. Поскольку концентрация мужчин и женщин на стройке — примерно 30 к 1, то и у нее нет проблем с поиском любовников», — написал рассказчик.

Узнав о беременности своей подруги, автор поста предложил ей провести генетическое исследование для установления отцовства. Он отметил, что готов даже воспитывать чужого ребенка, но не планирует тратить деньги на его воспитание. Однако девушка ответила отказом и не изменила своей позиции даже после того, как мужчина пригрозил ей расставанием.

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Большинство отметившихся в комментариях пользователей высмеяли подход к строительству отношений в этой паре. Многие отметили, что сложно верить в свободные отношения, в которых возникают подобные сложности именно из-за их открытости. Другие подчеркнули, что пострадавшей стороной в этой истории в любом случае останется ребенок.

Ранее сестры-близнецы из Австрии ради шутки сделали ДНК-тест и узнали семейный секрет. Он показал, что девушки даже не являются родственницами, после чего те провели целое расследование вплоть до момента рождения каждой из них.

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      Олег Давыдов
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