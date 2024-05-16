На польской ферме убили и подожгли украинца

На ферме в польской деревне Рокицыны убили, расчленили и подожгли украинца

В польской деревне Рокицыны убили, расчленили и подожгли гражданина Украины. О происшествии сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Трагедия произошла на ферме, где работал мужчина. По подозрению в расправе над ним были задержаны владелец и работник фермы, их обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Полиция также арестовала супругу владельца за неоказание помощи потерпевшему и сокрытие следов преступления.

Уточняется, что двое из задержанных сознались в убийстве. Мотив, названный одним из подозреваемых, прокуратура сочла «нерациональным и оторванным от реальности».

Ранее в баварском городе Мурнау были убиты два украинца. Их нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в районе Гармиш-Партенкирхен. По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России.