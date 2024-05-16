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16:52, 16 мая 2024Экономика

На Украине призвали Запад вернуться к практикам холодной войны

Группа Ермака-Макфола: нужно вернуть практики холодной войны в торговле с РФ

Фото: Mike Blake / Reuters

Представители группы Ермака-Макфола, занимающиеся разработкой антироссийских санкций, рекомендовали западным странам вернуться к практикам холодной войны в торговле с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый план организации.

Разработчики санкций, в частности, предложили властям западных стран воссоздать Координационный комитет по экспортному контролю (КоКом) и отменить режим наибольшего благоприятствования. Первый был создан государствами западного блока в первые пять лет после окончания Второй мировой войны с целью введения технологического эмбарго против стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), куда входили представители финансовых властей социалистических государств.

В качестве еще одной меры усиления санкционного давления на Россию в группе Ермака-Макфола назвали установление «очень высоких таможенных тарифов» на те товарные категории, которые еще не запрещены для провоза в страны Большой семерки (G7) и Евросоюз (ЕС). Разработчики ограничений считают, что вышеуказанные санкции помогут в еще большей степени ограничить доступ РФ к различным западным технологиям и снизить доходы от российского экспорта.

Группу по разработке санкций против России возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. В список их задач входит в том числе периодическая публикация «дорожных карт», в которых предлагаются новые ограничения.

В начале апреля власти Украины ввели санкции против 7 физических лиц, включая граждан Украины, РФ, Румынии и Израиля, а также в отношении 86 российских предприятий. Новые ограничения установили на период от трех до десяти лет. Эти санкции предусматривают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций и передачу технологий.

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      Анатолий Акулов
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