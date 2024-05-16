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04:31, 16 мая 2024Наука и техника

Apple заподозрили в отсутствии идей

Insider: в Apple закончились идеи, поэтому она продолжает эксплуатировать iPhone

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Компании Apple срочно нужно придумать и запустить очередной большой продукт. Об этом в своей колонке для издания Insider заявил известный IT-журналист Пэрис Маркс.

Маркс рассказал, что компании не хватает инициатив и громких релизов, как во времена предыдущего руководителя Стива Джобса. Он отметил, что гарнитура Vision Pro провалилась, а проект автомобиля Apple Car был свернут. Журналист заподозрил, что в корпорации закончились идеи, так как она продолжает эксплуатировать свои прошлые продукты.

В своем материале специалист подчеркнул, что основным продуктом корпорации остается iPhone, который был представлен еще при Джобсе. Пэрис Маркс назвал смартфон «дойной коровой», который продолжает приносить Apple прибыль. «Стратегия Тима Кука, ориентированная на краткосрочную прибыль, а не на долгосрочную стратегию, бросает тень на будущее Apple», — заметил автор.

При этом Маркс признал гениальность Кука в качестве менеджера, который наладил продажу гаджетов и заработал для компании много денег. Однако журналист напомнил, что продажи iPhone падают, а принципиально новые продукты не выходят уже давно. Также монополия Apple на европейских рынках рискует быть разрушенной. В заключении Пэрис Маркс заявил, что надеется на появление новых идей в корпорации.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман раскрыл кандидатов на пост нового руководителя корпорации Apple. Самым вероятным вариантом Гурман назвал Джеффа Уильямса, который является главным операционным директором компании.

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      Андрей Ставицкий
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