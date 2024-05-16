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11:11, 16 мая 2024Россия

Один из создателей «Диссернета» заявил об увольнении из Института РАН

Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН

Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Одного из создателей сообщества «Диссернет», которое выявляет злоупотребления при защите диссертаций и присвоения ученых степеней в России, Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации Российской академии наук (РАН). Об этом профессор написал в Telegram.

Его коллега, популяризатор науки Александр Панчин подчеркнул, что Гельфанд является самым цитируемым ученым в России.

«Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по статье 288 ТК», — разъяснил Гельфанд в своем посте. Эта статья подразумевает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным. В такой ситуации работодатель должен оповестить об увольнении не менее чем за две недели, обратил внимание РБК.

В разговоре с каналом Гельфанд заметил, что новая администрация института «систематически увольняет несогласных».

Михаил Гельфанд родился в 1963 году в Москве. Защитил диссертации на соискание ученых степеней кандидата физико-математических наук и доктора биологических наук. В 2007-м получил звание профессора по специальности «биоинформатика». После начала спецоперации на Украине он подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением этих действий России.

Ранее экономисты из РАН, МГУ и ВШЭ назвали свое влияние на процессы в России крайне низким.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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