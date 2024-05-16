Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за задымления

The Sun: самолет British Airways совершил экстренную посадку из-за задымления

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Амстердаме из-за задымления на борту. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, рейс следовал из Лондона в Осло вечером в среду, 15 мая. Члены экипажа заметили дым на борту и незамедлительно связались с диспетчером. После приземления в Амстердаме пассажиров высадили и разместили в гостинице. Лайнер отправили на проверку.

Ранее пассажирский самолет норвежской региональной авиакомпании Wideroe экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления на борту. Пилоты возвращались в аэропорт вылета с заглушенным левым двигателем.