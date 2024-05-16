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10:37, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о разочаровании уехавших в США друзей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Популярный российский блогер Алексей Жидковский заявил, что его друзья, уехавшие в США, были разочарованы страной. Подробностями он поделился в эфире шоу «Света вокруг Света», запись которого доступна на YouTube.

Жидковский рассказал, что многие его друзья считали, что жизнь в США точно такая же, как в фильмах. «Мы все всегда думали, что в Америке все прям так супер», — отметил он. Однако, по словам блогера, вскоре после переезда в Соединенные Штаты его близкие знакомые испытали разочарование.

«Моя подруга, которая живет в Манхэттене (район Нью-Йоркаприм. «Ленты.ру») с людьми, работающими на телеканале CNN, говорит: "Леш, начинается зима, включают отопление и по всему дому бегут крысы. Я выхожу [из квартиры], я переживаю за себя. Я не могу понять, что может со мной произойти. Я не чувствую себя супербезопасно"», — отметил блогер.

Ранее Жидковский раскрыл отношение к россиянам в Европе. Блогер сообщил, что побывал во Франции, Греции и Испании и нигде не заметил негативного отношения к гражданам России.

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      Олег Давыдов
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