Редчайшим сиамским близнецам с тремя ногами и общим пенисом провели операцию

Редчайшим сиамским близнецам в Индонезии сделали коррекционную операцию

Редчайшим сиамским близнецам в Индонезии сделали коррекционную операцию, чтобы они могли прямо сидеть. Об этом пишет Daily Mail.

Мальчики-близнецы родились в 2018 году с тремя ногами и четырьмя руками. У них был один пенис и анус, общие мочевой пузырь, прямая кишка и кишечник. Их случай относят к Ischiopagus Tripus — так называют сиамских близнецов, сросшихся в тазу. Из-за особенностей строения тел мальчики физически не могли сидеть и первые три года своей жизни провели в лежачем положении.

Ischiopagus Tripus очень редки. Недостаток подобных случаев для исследований затрудняет проведение успешных операций. Несмотря на это, родители мальчиков согласились на хирургическое вмешательство в 2021 году. Близнецов нельзя было разделить без вреда для них, поэтому врачи провели только ортопедическую коррекцию и удалили их третью ногу. Теперь мальчики могут сидеть. Операция прошла без осложнений.

Подробности были опубликованы в научном журнале American Journal of Case Reports. В статье ученые отметили, что сиамские близнецы — редкость. Одна пара таких детей приходится на 50-200 тысяч рождений. Клинические случаи Ischiopagus Tripus встречаются еще реже. Только 6-11 процентов от всех сиамских близнецов рождаются сросшимися в тазу.

Врачи так и не смогли установить причину аномалии индонезийских близнецов. У их родителей есть двое старших здоровых детей. Во время беременности мальчиками у матери не было проблем со здоровьем. В семейном анамнезе врачи также не обнаружили никаких странностей.

Основная теория появления сиамских близнецов — нарушение развития эмбрионов и позднее деление яйцеклетки. Причины этого могут быть различны. Сросшиеся дети могут родиться у женщин, забеременевших после 40 лет, а также появиться в родственных браках. В патологическом варианте зародыши разделяются не на шестой день, а спустя две недели, когда отдельные ткани уже формируются. В результате рождаются два организма, которые не могут существовать отдельно друг от друга из-за общих органов.

Ранее сообщалось, что сиамские близнецы из США рассказали об отношениях с мужчинами. Они признались, что не могут и не хотят иметь детей.