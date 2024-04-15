Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:45, 15 апреля 2024Из жизни

Сиамские близнецы рассказали об отношениях с мужчинами

Сиамские близнецы из США рассказали о нежелании иметь детей
Carmen and Lupita Andrade

Carmen and Lupita Andrade. Кадр: Jubilee / YouTube

Пара сиамских близнецов поделилась подробностями жизни и призналась в нежелании иметь детей. Об этом пишет Metro.

23-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде родились сросшимися ниже талии. У них общие пищеварительные, репродуктивные органы и нижние конечности. Сестры Андранде родились в Мексике, но переехали в США в раннем возрасте. У них разные документы и номера социального страхования. Сестры утверждают, что, несмотря на обстоятельства, они разные люди.

Андранде ведут страницу на платформе TikTok, где выкладывают ролики для своих подписчиков. Видео, где сестры отвечают на вопросы пользователей об их жизни, набрало почти десять миллионов просмотров. В нем Андранде рассказали, что одна из них может спать, а вторая бодрствовать. При этом если алкоголь пьет только одна сестра, то пьянеют обе. Они также поделились деталями своей личной жизни и отношений с мужчинами.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

У Кармен есть бойфренд Дэниел, с которым они встречаются уже три года. А ее сестра Лупита называет себя асексуальной. При этом девушки не могут иметь детей из-за эндометриоза и болей в области таза. Так или иначе, по словам Кармен, они с партнером в любом случае не планируют семью с детьми.

На вопрос о том, что происходит во время интимной близости, Кармен и Дэниела предложили подписчикам самим «ответить на свои непристойные вопросы с учетом всего, что известно».

Ранее сообщалось, что в США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Бриттани и Эбби Хенсель. Супруги живут в штате Миннесота, где сестры работают школьными учителями.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпиаде

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Оставшийся без присмотра мальчик залез на крышу и застрял в дымоходе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше