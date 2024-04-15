Сиамские близнецы рассказали об отношениях с мужчинами

Сиамские близнецы из США рассказали о нежелании иметь детей

Пара сиамских близнецов поделилась подробностями жизни и призналась в нежелании иметь детей. Об этом пишет Metro.

23-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде родились сросшимися ниже талии. У них общие пищеварительные, репродуктивные органы и нижние конечности. Сестры Андранде родились в Мексике, но переехали в США в раннем возрасте. У них разные документы и номера социального страхования. Сестры утверждают, что, несмотря на обстоятельства, они разные люди.

Андранде ведут страницу на платформе TikTok, где выкладывают ролики для своих подписчиков. Видео, где сестры отвечают на вопросы пользователей об их жизни, набрало почти десять миллионов просмотров. В нем Андранде рассказали, что одна из них может спать, а вторая бодрствовать. При этом если алкоголь пьет только одна сестра, то пьянеют обе. Они также поделились деталями своей личной жизни и отношений с мужчинами.

У Кармен есть бойфренд Дэниел, с которым они встречаются уже три года. А ее сестра Лупита называет себя асексуальной. При этом девушки не могут иметь детей из-за эндометриоза и болей в области таза. Так или иначе, по словам Кармен, они с партнером в любом случае не планируют семью с детьми.

На вопрос о том, что происходит во время интимной близости, Кармен и Дэниела предложили подписчикам самим «ответить на свои непристойные вопросы с учетом всего, что известно».

Ранее сообщалось, что в США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Бриттани и Эбби Хенсель. Супруги живут в штате Миннесота, где сестры работают школьными учителями.