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12:43, 16 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за риска пожаров
СюжетПожар в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели предупредили, что с 16 по 19 мая в южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Они также напомнили жителям и гостям региона, что особый противопожарный режим действует на территории Крыма с 17 апреля.

При этом ночью и утром 17 и 18 мая в степных и предгорных районах полуострова ожидаются заморозки. Температура может опуститься до минус одного градуса по Цельсию.

Спрос россиян на отдых в Крыму летом 2024 года вырос — число бронирований увеличилось на 50 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Туристы особенно заинтересовались поездками в четырех- и пятизвездочные отели.

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      Мария Борисова
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