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05:43, 16 мая 2024Путешествия

Россиянка описала пять особенностей жизни в Германии словами «у нас не поймут»

Фото: Đăng Nguyễn / Unsplash

Российская путешественница побывала в Германии и назвала пять особенностей жизни в этой стране, которые в России «не поймут». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание, что за безбилетный проезд в общественном транспорте в Германии могут возбудить уголовное дело. Человеку грозит тюрьма, если его несколько раз поймают на поездках «зайцем» и он откажется выплатить штраф. «Срок может составить до двух лет, если нарушитель не одумается и не погасит задолженность», — добавила блогерша.

Путешественница также заметила в немецких городах фальшивые остановки, где общественный транспорт не останавливается. По ее словам, их ставят вблизи домов престарелых и больниц для людей с деменцией, которые могут уйти от врачей и потеряться.

Россиянка рассказала и о необычном празднике — бабьем карнавале, который выпадает на последний четверг перед Великим постом. Согласно обычаю, в этот день женщины получают власть над мужчинами, веселятся и наряжаются в костюмы старух и ведьм.

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Кроме того, автора удивило, что в Германии до сих пор принято рассылать близким послания по почте. Например, для выражения соболезнований или приглашения на похороны там существуют траурные открытки. «По немецким законам место на кладбище для захоронения родственники усопшего получают в аренду», — добавила россиянка. Если же люди перестают платить, останки кремируют, могилу перекапывают и пересдают.

Другой путешественник раскрыл отношение европейцев к российским туристам. По его словам, среди иностранцев сильны предрассудки о России, а приезжих оттуда за границей считают грубыми.

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      Мария Борисова
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