Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:48, 16 мая 2024Путешествия

Российским туристам стали чаще отказывать в шенгенской визе

АТОР: россиянам стали в семь раз чаще отказывать в шенгенской визе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российским туристам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенской визе. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также уточняется, что доля выдаваемых мультивиз сократилась на треть. Всего в 2023 году россиянам было выдано 8,49 миллиона виз, а отказ получили 17,7 процента. Таким образом, в выдаче шенгенской визы было отказано каждому десятому заявителю из России.

Ранее в АТОР рассказали, что частичное вступление Болгарии и Румынии в Шенген создаст некоторые трудности россиянам. В частности, получателям болгарской и румынской визы придется сдавать биометрию.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму хотели устроить взрыв на железной дороге. Исполнителей теракта завербовала военная разведка Украины

      В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

      В России отреагировали на поездку Зеленского в Харьков

      Неизвестные организовали наркошоп на одном из мемориалов в Москве

      В МИД России прокомментировали приостановку финансирования ОДКБ Арменией

      Россия и Китай договорились расширять военное сотрудничество

      Мантуров высказался о поставках Aurus в Китай

      Женщина попыталась провезти в Россию изделия из бивней мамонта под юбкой

      Российским туристам стали чаще отказывать в шенгенской визе

      Актер из сериала «Папины дочки» пропал в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше