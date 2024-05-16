Российским туристам стали чаще отказывать в шенгенской визе

АТОР: россиянам стали в семь раз чаще отказывать в шенгенской визе

Российским туристам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенской визе. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также уточняется, что доля выдаваемых мультивиз сократилась на треть. Всего в 2023 году россиянам было выдано 8,49 миллиона виз, а отказ получили 17,7 процента. Таким образом, в выдаче шенгенской визы было отказано каждому десятому заявителю из России.

Ранее в АТОР рассказали, что частичное вступление Болгарии и Румынии в Шенген создаст некоторые трудности россиянам. В частности, получателям болгарской и румынской визы придется сдавать биометрию.