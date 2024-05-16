Сергей Зверев появился на публике в наряде за два миллиона рублей

Сергей Зверев посетил препати премии RU.TV в наряде за два миллиона рублей

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев появился на публике в наряде за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Звездач».

60-летний телеведущий посетил препати премии RU.TV в блестящем темно-бордовом пиджаке, покрытом пайетками, и черной рубашке. Кроме того, он надел перстни на пальцы и выбрал в качестве аксессуаров солнцезащитные очки и черную шляпу с широкими загнутыми полями. При этом последняя оказалась обильно украшена стразами.

«На мне сейчас, наверное, два миллиона [рублей] надето. Если еще кольца считать, то это будет зашкаливать», — заявил журналистам артист.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой Prada за 575 тысяч рублей.

