Силуанов неожиданно оказался в автобусе с журналистами в Китае

Министр финансов РФ Силуанов оказался в автобусе с журналистами в Китае

Министр финансов России Антон Силуанов во время поездки в Китай не попал в автобус с ключевыми делегатами и оказался в одном автобусе с представителями СМИ. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Министр Силуанов неожиданно для самого себя оказался в одном автобусе с журналистами. Зато успел на тот самый концерт, на котором сейчас главы России и Китая», — говорится в публикации.

Главе Минфина задали вопрос о том, как он относится к подобным ситуациям. «Здорово, главное — конечный результат. Мы попали в ту точку, куда нужно было попасть. В данном случае, это театр», — ответил Силуанов.

Он также добавил, что ситуации бывают разные, и важно уметь находить из них выход.

14 мая депутаты Государственной Думы утвердили кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов России. Он успел поработать еще в Министерстве финансов РСФСР, а современное ведомство возглавил в 2011 году, сменив на этом посту Алексея Кудрина.