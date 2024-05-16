Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 16 мая 2024Мир

Силуанов неожиданно оказался в автобусе с журналистами в Китае

Министр финансов РФ Силуанов оказался в автобусе с журналистами в Китае
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов во время поездки в Китай не попал в автобус с ключевыми делегатами и оказался в одном автобусе с представителями СМИ. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Министр Силуанов неожиданно для самого себя оказался в одном автобусе с журналистами. Зато успел на тот самый концерт, на котором сейчас главы России и Китая», — говорится в публикации.

Главе Минфина задали вопрос о том, как он относится к подобным ситуациям. «Здорово, главное — конечный результат. Мы попали в ту точку, куда нужно было попасть. В данном случае, это театр», — ответил Силуанов.

Он также добавил, что ситуации бывают разные, и важно уметь находить из них выход.

14 мая депутаты Государственной Думы утвердили кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов России. Он успел поработать еще в Министерстве финансов РСФСР, а современное ведомство возглавил в 2011 году, сменив на этом посту Алексея Кудрина.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше