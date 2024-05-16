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20:40, 16 мая 2024Интернет и СМИ

В США объяснили отмену выборов президента на Украине

The Federalist: на Украине отменили выборы из-за опасений проигрыша Зеленского
СюжетВыборы президента США 2024
Владимир Зеленский (в центре)

Владимир Зеленский (в центре). Фото: Brendan Smialowski / Reuters

На Украине отменили выборы президента страны из-за опасений проигрыша действующего главы государства Владимира Зеленского. Такое объяснение дал обозреватель Джон Дэвидсон в статье для американского журнала The Federalist.

По словам автора материала, Зеленский продолжает просить помощь у Запада, при этом уверяя, что благодаря поддержке Украина сможет одержать победу над Россией. Однако, как отметил Дэвидсон, никто на Западе не верит в успех Киева на фронте.

«Отвечая на вопрос о президентских выборах на Украине, которые были запланированы на весну этого года, но были отложены на неопределенный срок, [госсекретарь США Энтони] Блинкен прямо заявил, что выборов не будет, пока все украинцы не смогут проголосовать. (...) Возможно, настойчивое требование о том, чтобы все украинцы имели возможность голосовать, является циничной уловкой», — написал обозреватель.

Дэвидсон предположил, что Зеленский знает о том, что на выборах президента украинцы проголосуют за его отставку и за мирное урегулирование конфликта, и поэтому решил не проводить их.

В ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Уточнялось, что документ был принят для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию».

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      Олег Давыдов
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