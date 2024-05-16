Турист попытался вытащить машину из грязи и случайно разрушил 113-летнюю башню

Daily Mail: турист опрокинул 113-летнюю трамвайную башню и скрылся

Неизвестный турист случайно разрушил 113-летнюю трамвайную башню в США, пытаясь вытащить застрявшую в грязи машину, и скрылся. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от города Фресно, Калифорния. По данным полиции, автомобиль иностранца застрял в грязи и он решил зацепить машину лебедкой за деревянную башню, чтобы вытащить ее. В результате сооружение, которое хранило вековую историю, опрокинулось.

Правоохранители понадеялись, что нарушитель сам выйдет на связь, чтобы покрыть нанесенный ущерб, однако этого пока не произошло.

В 1911 году компания Saline Valley Salt Company построила канатный трамвай для перевозки соли из Соляной долины в долину Оуэнс. Разрушенная башня была частью этого пути.

Ранее турист залез на самую большую в мире статую Будды в китайском городе Лэшань, помочился на нее и попался полиции. Стражи правопорядка отправили нарушителя на психиатрическую экспертизу в ближайшую больницу.