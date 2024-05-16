Турист упал с популярной достопримечательности в Гонконге и не выжил

South China Morning Post: турист упал со скалы в Гонконге и не выжил

Китайский турист упал с Львиной скалы в Гонконге и не выжил. Подробностями поделилось издание South China Morning Post.

По данным издания, 37-летний мужчина приехал в Гонконг с материковой части Китая и вместе с друзьями отправился в поход к популярной достопримечательности — городу-крепости Коулун. Во время подъема на Львиную скалу неподалеку путешественник сорвался и потерял сознание.

Китайца доставили в местную больницу на вертолете, однако спасти его не удалось.

В Риме шведский турист упал в реку Тибр во время прогулки по набережной и не выжил. Согласно записям с камер видеонаблюдения, 29-летний отдыхающий шел шатаясь, и, предположительно, был пьян.