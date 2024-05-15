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16:02, 15 мая 2024Путешествия

Турист гулял по берегу реки в Европе, упал в воду и не выжил

Agenzia Nova: турист упал с парапета в реку Тибр в Риме и не выжил

Фото: Remo Casilli / Reuters

Турист из Швеции гулял по берегу реки Тибр в Риме, упал с парапета в воду и не выжил. Об этом пишет Agenzia Nova.

По данным издания, 15 мая карабинеры железнодорожной станции Трастевере в европейском городе достали из воды тело 29-летнего путешественника. На его голове была глубокая рана, характерная для падения с высоты.

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Стражи порядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что незадолго до инцидента мужчина шел вдоль реки шатаясь и, предположительно, был пьян. На видео запечатлено его падение с высоты 15 метров.

Ранее в мае немецкий турист без обуви и штанов упал с балкона отеля на Майорке и не выжил. Он возвращался с вечеринки, не смог попасть в номер и решил залезть в комнату через окно.

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      Алина Черненко
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