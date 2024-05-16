Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику

Семь военных ВСУ отослали из Германии на Украину за правоэкстремисткую символику

Семь военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучающихся в Германии, отослали на родину за правоэкстремисткую символику. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (DW) (признано в России иностранным агентом) со ссылкой на МИД ФРГ.

«В ходе учебного курса для украинских военнослужащих, который проводят вооруженные силы ФРГ, было зафиксировано семь случаев ношения правоэкстремистской символики», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что обучение этих бойцов было прекращено по согласованию с ВСУ. В результате военных отправили на Украину. В МИД Германии добавили, что немецкие военнослужащие во время учебного курса проводят украинским бойцам инструктаж о недопустимости правоэкстремистской символики.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что инструкторы начали обучать мобилизованных преимущественно обороне. По его словам, украинских военных не учили штурмовать.