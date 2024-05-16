Уличные кошки оказались угрозой для уникальных крокодилов

Уличные кошки убили 145 уникальных кубинских крокодилов

Биологи на Кубе выяснили, что местные уличные кошки напали на ферму и расправились с 145 детенышами уникального кубинского крокодила. Об этом сообщает Live Science.

В своей совместной работе Этиам Перес-Флейтас и Густаво Соса-Родригес сумели доказать, что именно одичавшие домашние кошки стоят за нападениями на крупнейший в стране и мире питомник по разведению кубинских крокодилов на болоте Сапата в провинции Матансас. Кошки начали охотиться на детенышей крокодилов в октябре 2022 года и совершали набеги до конца ноября. Об этом, по мнению биологов, говорят найденные там клочья шерсти. Кроме того, кошки попали на кадры фотоловушек, установленных в питомнике. Других хищников на ферме замечено не было.

«Теперь я впервые осознал, что существует угроза для крокодилов со стороны одичавших кошек», — сказал в интервью изданию почетный директор Института сравнительной геномики Американского музея естественной истории Джордж Амата.

Кубинские крокодилы обитают только в водоемах страны и отличаются от других рептилий своего рода более длинными лапами, покрытыми крупной чешуей, и более ярким окрасом. Взрослые особи достигают более двух метров в длину, однако добычей кошек стали детеныши возрастом около четырех месяцев.

Считается, что этот вид находится под угрозой исчезновения: в дикой природе сохранилось не более трех тысяч его представителей. При этом биологи выпускают в болота Кубы до 500 особей, чтобы поддержать популяцию.

В выводах своей статьи Перес-Флейтас и Соса-Родригес написали, что не считают диких кошек непосредственной угрозой для кубинских крокодилов. Скорее выявленный факт их нападения на рептилий говорит об общей опасности этих животных для фауны Кубы.

Live Science отмечает, что одичавшие кошки находятся на 38-м месте в списке 100 самых опасных инвазивных видов в мире. Каждый год только в США их добычей становятся миллиарды птиц и млекопитающих. Кроме того, кошки непосредственно причастны к вымиранию нескольких видов животных.

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