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20:29, 6 мая 2024Из жизни

Гигантские африканские крысы захватили остров в США

В США африканские хомяковые крысы захватили остров Грасси-Ки во Флориде
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые в США обеспокоены распространением гигантских гамбийских крыс, которые захватили остров архипелага Флорида-Кис, штат Флорида. Об этом пишет Daily Star.

Гамбийские хомяковые крысы считаются крупнейшими в мире. Они вырастают до 90 сантиметров в длину и могут сравниться размерами со средней кошкой. Этих африканских животных часто держат в качестве домашних питомцев, однако на острове Грасси-Ки появилась местная популяция диких крыс.

Считается, что восемь крыс случайно выпустил на волю торговец экзотическими животными в 2003 году. С тех пор они размножились и освоились на острове. Согласно заявлению Техасского института инвазивных видов (T.I.S.I.), гамбийские крысы «крупные, агрессивные животные, которые наиболее опасны для сельскохозяйственных культур и мелких животных островов Флориды».

Африканские крысы, в отличие от сородичей других видов, хранят запасы пищи в защечных мешках. Из-за этого, по мнению специалистов, они наносят еще больший вред окружающей среде, так как за один раз съедают и запасают больше еды. Также эти крысы являются переносчиками оспы обезьян. В том же 2003 году в США 71 человек заразился этой болезнью. Некоторые считают, что это произошло именно из-за гамбийских крыс.

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Ситуация во Флориде усугубляется тем, что острова Флорида-Кис, включая Грасси-Ки, связаны автомобильной дорогой, по которой крысы могут добраться до материковой части штата.

«Гамбийские хомяковые крысы очень похожи на тигровых питонов, которые сеют хаос во Флориде. Их также завезли благодаря индустрии экзотических домашних животных, — сказала в интервью Daily Star директор по исследованиям T.I.S.I. Эшли Морган-Ольвера. — Этих крыс импортировали в США долгие годы, пока правительство не запретило это после вспышки оспы обезьян 2003 года».

Морган-Ольвера также отметила, что самка гамбийской крысы может принести до 20 детенышей за девять месяцев. В данный момент власти Флориды пытаются уничтожить популяцию этих грызунов, чтобы не допустить их распространение в других штатах США.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Великобритании власти не могут справиться с огромными крысами, которые захватили центр города Бернли в графстве Ланкашир. Горожане пожаловались, что грызуны буквально наводнили центральные улицы и «устраивают банкеты в мусорных баках средь бела дня».

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      Никита Савин
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