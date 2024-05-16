В Черном море обнаружили еще один плывший в сторону Крыма морской дрон ВСУ
МО России: в западной части Черного моря обнаружен безэкипажный катер ВСУ
В западной части Черного моря российские военные обнаружили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военных, катер плыл в сторону Крыма. По дрону был нанесен удар морской авиацией Военно-морского флота.
Как рассказали в Минобороны, морской дрон был уничтожен. Ранее еще 11 дронов попытались атаковать побережье Крыма, однако также были взорваны российскими войсками.
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