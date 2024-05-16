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16:25, 16 мая 2024Россия

В Черном море обнаружили еще один плывший в сторону Крыма морской дрон ВСУ

МО России: в западной части Черного моря обнаружен безэкипажный катер ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

В западной части Черного моря российские военные обнаружили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военных, катер плыл в сторону Крыма. По дрону был нанесен удар морской авиацией Военно-морского флота.

Как рассказали в Минобороны, морской дрон был уничтожен. Ранее еще 11 дронов попытались атаковать побережье Крыма, однако также были взорваны российскими войсками.

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Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS ожидаемы для жителей полуострова.

По его словам, эти действия имеют для Украины не столько практическое, сколько медийное значение.

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      Марк Леонов
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