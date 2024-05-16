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15:11, 16 мая 2024Мир

В Европе признали неспособность НАТО победить в конфликте на Украине

Политик Боде: конфликт на Украине ознаменует конец гегемонии западного мира

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине разрушит всю экономику Европы и ознаменует конец гегемонии западного мира. Неспособность НАТО победить в украинском конфликте признал нидерландский политик и лидер крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде в соцсети X.

«Конфликт на Украине нелепый, абсурдный, полностью предотвратимый и ненужный и совершенно невыигрышный для НАТО. Эта война будет стоить сотен тысяч жизней, не будет служить никакой стратегической цели, разрушит всю нашу экономику и ознаменует конец гегемонии западного мира», — сказал он.

Политик задался вопросом, что творится в головах действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и главы Минобороны страны Кайсы Оллонгрен, которые продолжают оказывать военную помощь Украине.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал завершить боевые действия на Украине и начать переговорный процесс. Он также заявил, что убежден в возможности достичь компромисса сторонами конфликта после начала диалога.

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      Семен Александров
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