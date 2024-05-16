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19:08, 16 мая 2024Россия

В ГД призвали отклонить проект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Комитет ГД по обороне призвал отклонить проект об отсрочке для отцов троих детей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Комитет Государственной Думы (ГД) по обороне призвал отклонить законопроект об отсрочке для отцов троих детей от мобилизации. Рекомендация опубликована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту заключения комитета по обороне, «цели, в которых был разработан рассматриваемый законопроект, могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа, что делает законопроект избыточным». Помимо этого, подчеркивается необходимость существенной доработки законопроекта.

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. Авторы инициативы предложили освободить от частичной мобилизации многодетные семьи с тремя и более детьми и поднять их возраст до 18 лет, а для учащихся по очно форме обучения — до 23 лет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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