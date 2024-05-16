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09:53, 16 мая 2024Бывший СССР

В Литве раскритиковали Евросоюз за несогласованность

Ландсбергис: ЕС все сложнее найти общую позицию по Украине, Газе или Грузии
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Евросоюзу (ЕС) все сложнее найти общую позицию по Украине, Газе или Грузии, уверен министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова приводит Politico.

«С каждой попыткой в ​​Европе найти общую позицию, будь то по Украине, Газе или Грузии, мы находим все меньше и меньше согласованности», — заявил министр.

Он отметил, что способность ЕС представлять политическую позицию снижается.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах. Они поддержали митингующих и заявили, что место Грузии в Евросоюзе.

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