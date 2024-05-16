В Литве раскритиковали Евросоюз за несогласованность

Ландсбергис: ЕС все сложнее найти общую позицию по Украине, Газе или Грузии

Евросоюзу (ЕС) все сложнее найти общую позицию по Украине, Газе или Грузии, уверен министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова приводит Politico.

«С каждой попыткой в ​​Европе найти общую позицию, будь то по Украине, Газе или Грузии, мы находим все меньше и меньше согласованности», — заявил министр.

Он отметил, что способность ЕС представлять политическую позицию снижается.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах. Они поддержали митингующих и заявили, что место Грузии в Евросоюзе.