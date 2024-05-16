В ЛНР задержали подозреваемых в организации схемы телефонного мошенничества

МВД: в ЛНР задержаны подозреваемые в организации схемы телефонного мошенничества

В Луганской Народной Республике (ЛНР) полицейские задержали подозреваемых в организации схемы телефонного мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области совместно с сотрудниками Сводного отряда полиции МВД России в ЛНР. Аферисты звонили пенсионерам из Орла и рассказывали, что их родственники стали виновниками дорожной аварии. За избежание уголовной ответственности они требовали крупные суммы денег. К обманутым гражданам приезжали курьеры. Часть денег они оставляли себе, а остальное переводили организаторам криминального бизнеса.

Сначала полицейским удалось задержать пятерых участников группы. Вскоре они установили местонахождения кол-центра аферистов. Он располагался в заброшенном строении в поселке Изварино. Там были задержаны предполагаемые организаторы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Задержанных проверят на причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов России.

Ранее суд Москвы вынес приговор 15 членам организованной преступной группировки, промышлявшей мошенничеством, жертвами которого стали 43 клиента автосалона «ЦентрАвто-М».