Каволи: Российская армия доказала устойчивость и умение исправлять ошибки

Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал высокую эффективность российских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Российская армия доказала, что готова и может исправлять ошибки и продвигаться вперед, демонстрируя устойчивость. Генерал уточнил, что в ряде сложившихся ситуаций ВС РФ успешно исправили подходы, в других — добились улучшения.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот скрывает от граждан успехи российских войск в зоне проведения спецоперации. «Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед», — заявил он.