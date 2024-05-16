В Пентагоне допустили быстрое уничтожение американского оружия на Украине

Пентагон: переданное Украине оружие не прослужит долго без плана по обслуживанию

Переданное Украине американское оружие не прослужит долго без плана по обслуживанию. Быстрое уничтожение вооружения допустил генинспектор Пентагона Роберт Сторч, сообщает РИА Новости.

«Минобороны США предоставляет Украине бронированные машины и системы противовоздушной обороны (ПВО) без плана по обеспечению их долгосрочного использования», — отметил он.

Сторч предупредил, что это ставит под угрозу способности Украины и США ответить на угрозы нацбезопасности.

Ранее генинспектор американского оборонного ведомства заявил, что коррупция на Украине — одна из худших в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен украинским министерством обороны. По его словам, украинский конфликт создал благоприятные условия для процветания коррупции.