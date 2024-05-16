В Петербурге нашли останки пропавшего без вести более 20 лет назад легкоатлета

В Петербурге обнаружены останки легкоатлета Бордукова, убитого в 2000 году

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки мужчины, пропавшего без вести более 20 лет назад, в лесном массиве Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по городу.

По данным РЕН ТВ, речь идет о бывшем члене сборной СССР по легкой атлетике Вячеславе Бордукове. Как стало известно следствию, преступление совершили четверо мужчин, которые хотели похитить у спортсмена автомобиль Audi A6.

В июне 2000 года они расправились с Бордуковым в гараже в Уманском переулке, а затем закопали тело в лесном массиве на улице Коммуны, чтобы скрыть следы преступления. В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Двое их них сейчас находятся под стражей, остальные – уехали из России и были объявлены в розыск.

Ранее в Тыве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который расправился с сожительницей на глазах у маленького сына.