В России священников трудоустроят в СИЗО

«Ъ»: в Минюсте России предложили ввести в СИЗО новую должность для священников

Министерство юстиции России предлагает ввести в следственных изоляторах (СИЗО) новую штатную должность для священников — сотрудник по работе с верующими. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, глава Минюста Константин Чуйченко рассказал, что уже направил соответствующий законопроект в правительство. Он уточнил, что эту должность займут священники традиционных российских религий. При этом, по его словам, законопроект подразумевает внесение необходимых поправок в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Так, планируется дополнить его статьей об обеспечении свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО.

Чуйченко отметил, что соблюдение прав на свободу вероисповедания лиц, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы, — важное направление. Он сказал, что Минюст совместно со ФСИН России, Русской православной церковью и другими традиционными религиозными конфессиями страны активно работает над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими.

Ранее сообщалось, что Минюст России предлагает расширить наказание в виде принудительных работ на 65 видов преступлений.