Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 16 мая 2024Силовые структуры

В России священников трудоустроят в СИЗО

«Ъ»: в Минюсте России предложили ввести в СИЗО новую должность для священников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство юстиции России предлагает ввести в следственных изоляторах (СИЗО) новую штатную должность для священников — сотрудник по работе с верующими. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, глава Минюста Константин Чуйченко рассказал, что уже направил соответствующий законопроект в правительство. Он уточнил, что эту должность займут священники традиционных российских религий. При этом, по его словам, законопроект подразумевает внесение необходимых поправок в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Так, планируется дополнить его статьей об обеспечении свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО.

Чуйченко отметил, что соблюдение прав на свободу вероисповедания лиц, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы, — важное направление. Он сказал, что Минюст совместно со ФСИН России, Русской православной церковью и другими традиционными религиозными конфессиями страны активно работает над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими.

Ранее сообщалось, что Минюст России предлагает расширить наказание в виде принудительных работ на 65 видов преступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      В России десятки идущих вереницей после задержания мигрантов сняли на видео

      Появились подробности плана диверсии на объекты системы ПВО в Керчи

      Москвичи бросились скупать квартиры в ипотеку

      В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть

      На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации

      Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

      Женщина попыталась напугать медведицу и едва не рассталась с жизнью

      Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились 2,5 часа

      Власти потратят сотни миллиардов рублей из бюджета на льготную ипотеку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше