В российском городе мужчина надел на голову знакомой пакет ради 900 тысяч рублей

В Мурино мужчина пришел к знакомой и стал душить ее ради 900 тысяч рублей

В Мурино 52-летний мужчина пришел в гости к 48-летней знакомой, надел на ее голову пакет и душил, пока не получил от нее 900 тысяч рублей. Об этом рассказал Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, инцидент произошел в квартире, расположенной на шоссе Лаврики. Пострадавшая сама пригласила к себе в гости знакомого. Когда они пришли, мужчина связал ей руки, повалил на кровать, сел сверху, надел на ее голову пакет и начал душить. Таким образом он хотел получить пароль от телефона женщины и приложения банка. Когда она сказала их, злоумышленник ввел пароли и оформил кредит на 900 тысяч рублей, затем перевел деньги на свой счет. После этого он написал ей расписку с обязательством вернуть долг.

Потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Югре полиция задержала троих мужчин, которые избили знакомого и похитили у него автомобиль из-за вымышленного долга.