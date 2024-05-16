Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 16 мая 2024Мир

В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

Президент Словакии призвал приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европейский парламент (ЕП) в связи с нападением на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом он заявил в ходе трансляции на канале ta3.

«Прошу вас, приостановите или приглушите предвыборную кампанию хотя бы до момента, когда ситуация уляжется и мы будем знать больше о расследовании [вооруженного нападения]», — сказал избранный глава государства.

Пеллегрини также призвал все политические силы не использовать произошедшее в политических целях, подчеркнув необходимость «цивилизованных способов взаимной дискуссии».

Ранее глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам. По его словам, страна практически стоит на пороге гражданской войны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму хотели устроить взрыв на железной дороге. Исполнителей теракта завербовала военная разведка Украины

      В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

      В России отреагировали на поездку Зеленского в Харьков

      Неизвестные организовали наркошоп на одном из мемориалов в Москве

      В МИД России прокомментировали приостановку финансирования ОДКБ Арменией

      Россия и Китай договорились расширять военное сотрудничество

      Мантуров высказался о поставках Aurus в Китай

      Женщина попыталась провезти в Россию изделия из бивней мамонта под юбкой

      Российским туристам стали чаще отказывать в шенгенской визе

      Актер из сериала «Папины дочки» пропал в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше