В Словакии призвали приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

Президент Словакии призвал приостановить предвыборную кампанию в Европарламент

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европейский парламент (ЕП) в связи с нападением на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом он заявил в ходе трансляции на канале ta3.

«Прошу вас, приостановите или приглушите предвыборную кампанию хотя бы до момента, когда ситуация уляжется и мы будем знать больше о расследовании [вооруженного нападения]», — сказал избранный глава государства.

Пеллегрини также призвал все политические силы не использовать произошедшее в политических целях, подчеркнув необходимость «цивилизованных способов взаимной дискуссии».

Ранее глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам. По его словам, страна практически стоит на пороге гражданской войны.