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13:10, 16 мая 2024Экономика

В США баржа столкнулась с мостом

В Техасе часть моста обрушилась после столкновения с ним баржи

Кадр: NBC News / YouTube

В США в штате Техас часть моста обрушилась после того, как с ним столкнулась баржа. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям округа Галвестон в социальной сети X.

В результате инцидента, произошедшего в среду, 15 мая, примерно в 10 утра по местному времени (18 часов по московскому времени), пострадала переправа Пеликан Айленд, ведущая на остров Пеликан. Отмечается, что врезавшаяся в мост баржа принадлежит компании Martin Petroleum.

На кадрах, опубликованных управлением по чрезвычайным ситуациям округа Галвестон, можно увидеть масштаб разрушения моста от столкновения — у него обрушился железнодорожный пролет. Из-за аварийной ситуации движение транспорта по нему было приостановлено, помимо этого, было ограничено и движение судов. В данный момент местные власти определяют, насколько сильно был поврежден пострадавший мост.

В конце марта аналогичное ЧП произошло в городе Балтиморе штата Мэриленд — тогда грузовое судно врезалось в одну из опор автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего часть сооружения обрушилась. В момент крушения на переправе находились как минимум четыре машины и семь строителей. Двумя днями ранее стало известно, что американские военнослужащие при помощи взрыва снесли оставшуюся часть конструкции.

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      Полина Кислицына
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