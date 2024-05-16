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07:02, 16 мая 2024Мир

В США назвали Россию самой активной внешней угрозой для выборов в стране

Директор разведки Хейнс: Россия остается самой активной угрозой выборам в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия является самой активной внешней угрозой для американских выборов, заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс. Ее слова передает Reuters.

По ее словам, целью для Москвы в такой «операции влияния» является подрыв доверия к демократическим институтам США, обострение социально-политических разногласий в Соединенных Штатах и ​​ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Москва не вмешивается в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. По его словам Москва будет работать с любым президентом, за которого проголосуют граждане США,

Вместе с этим российский лидер заявлял, что победа Джо Байдена станет более предпочтительным исходом выборов в Штатах, чем победа Дональда Трампа. Путин подчеркивал, что действующий лидер США «более опытный и прогнозируемый».

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      Сергей Грехов
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