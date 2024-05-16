В США призвали дать больше денег Пентагону

Сенатор Макконнелл: США необходимо тратить больше денег на оборону

США необходимо значительно увеличить расходы на оборону государства из-за международной нестабильности. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, его слова передает The New York Times (NYT).

«Это самое нестабильное время в мире с тех пор, как рухнула Берлинская стена. Расходы на оборону должны отражать потребности нашей страны», — сообщил политик.

Сенатор также подчеркнул, что настаивает именно на значительном увеличении расходов вооруженных сил. Однако его инициатива идет вразрез с политикой демократов, согласно которой социальные программы так же заслуживают внимания, как и оборона, и их «не следует упускать из виду» или допускать сокращения ради расходов Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России. По словам советника Белого дома, принятый ряд мер позволит укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения зависимости от российской ядерной энергетики.